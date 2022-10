Lecce, l'ex cinema Santa Lucia diventerà un residence di lusso. Il progetto

Per un investimento da sbloccare ce n'è un altro che, invece, procede a gonfie vele e che sta già cambiando il volto di una porzione del quartiere San Lazzaro di Lecce. Stiamo parlando del mega residence in via di realizzazione nell'ex cinema Santa Lucia, ancora vivo nella memoria di diverse generazioni ma non più nella forma dei luoghi che l'anno accolto, seppur in disuso per l'ultimo decennio, fino al 2019. Solo una saletta da allestire al piano terra, ne potrebbe rammentare l'esistenza, come promesso dall'impresa proponente alle istituzioni territoriali. Cinque piani fuori terra e uno interrato. Per metterli in opera, sul piatto Luxury Class srl (controllata da Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli snc e Idea Line srl) ha messo sul piatto dal 2013 7,3 milioni di euro. E sfruttando il Pia Turismo sta agevolando il suo investimento con 3,2 milioni di euro in incentivi concessi dalla Regione Puglia e provenienti dal Fondo di Coesione e sviluppo.

Il progetto di recupero



L'ex Cityplex Santa Lucia è stato demolito e al suo posto è stata costruita (già visibile nel suo scheletro) una struttura ricettiva progettata dall'ingegnere Antonio Stefanelli e riservata al cosiddetto leisure tourism, quello che pratica chi, senza troppo badare a spese, per svago o affari, viene in visita nel capoluogo salentino. L'iter non è stato privo di intoppi. E l'inflazione non l'ha certo agevolato. Ci sono voluti vari passaggi in Consiglio comunale e molti sono stati gli step che hanno rallentato l'ottenimento del permesso di costruire nel 2018.



L'obiettivo dichiarato dagli investitori è restituire alla città uno spazio da tempo in disuso e di renderlo assai più produttivo di quanto non lo fosse diventato quand'era cinema. A poco più di 5 minuti dall'ex istituto delle Stimmatine in cui ha appena riproposto la realizzazione di un hotel di lusso da 15 milioni di euro, dall'8 novembre 2020 a oggi la società di Marino Congedo ha fatto elevare ad Ateneum srl e Co.Ro.Edile srl un edificio assai più imponente di quello che accoglieva l'ex cinema e in cui saranno allestite 20 bilocali, 4 quadrilocali e 4 pentavani per complessive 28 unità abitative e 68 posti letto., spiega Luxury. I primi 4 piani ospiteranno, ognuno, 5 unità abitative oltre a un'unità per piano destinata a office (sala riunioni). Il piano-copertura, sarà, invece, destinato a ospitare un roof garden (terrazzo attrezzato con area ristoro), oltre a un impianto fotovoltaico (24 pannelli per 16 kW) e al solare termico.



Al piano terra locali a uso commerciale (non compresi nel programma Pia) oltre a locali a servizio del residence da destinare a palestra, mini-Spa e area parcheggio scoperta. Come già riportato da Quotidiano, l'area commerciale è stata riservata all'apertura di un supermercato; 24 box auto e locali di servizio comporranno invece l'allestimento del piano interrato. Otto le assunzioni previste: 2 receptionist, 2 addetti all'ufficio contabilità e amministrazione e 3 addetti alle pulizie.

