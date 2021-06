Esame da avvocato, a Lecce bufera sui commissari: «Non possiamo promuoverli tutti». Microfono aperto, l'audio finisce sui social: verifiche del ministero

«Non possiamo promuoverli tutti, stiamo bassi» dice uno dei commissari incaricati, a Lecce, di esaminare gli aspiranti avvocati provenienti dalla provincia di Brescia. E quell'incauta frase, detta a microfono aperto, senza sapere di essere ascoltato da tutti, è finita sui social, su Instagram in particolare. Al punto che il ministero della Giustizia ha già annunciato verifiche.

L'esame e il microfono rimasto aperto

«Quanti ne avete promossi fino ad ora? Non possiamo promuoverli tutti - insiste il commissario - stiamo bassi»: l'episodio è accaduto ieri mattina. Le parole del commissario sono state pronunciate durante una riunione della commissione leccese: due commissari si trovavano in corte d’appello, mentre un terzo interveniva da remoto. Ed è stato proprio quest'ultimo a lasciarsi sfuggire quelle parole mentre si discuteva del giudizio finale da assegnare a un canddiato, poi promosso con 18. Ma, prima di quel voto, il confronto fra commissari è andaro avanti: «Ho fatto apposta una domanda»; «Io una domanda insidiosa posso farla», si dicono fra loro, mentre tutta la classe in attesa ascolta.

Sono in tutto 475 i candidati bresciani che stanno affrontando la prova per l’abilitazione alla professione, con la formula imposta dalle restrizioni del Covid: un solo esame orale, senza il tradizionale scritto. Lecce esamina i bresciani, mentre a Brescia si controllano le prove sostenute dagli aspiranti avvocati di Ancona. Dopo la pubblicazione dell'audio sui social, è scoppiato un putiferio e il ministero della Giustizia ha annunciato verifiche.