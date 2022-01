Elezioni provinciali, a Lecce il centrosinistra punta sul bis di Minerva: fiducia incondizionata

Un laboratorio politico in fermento. Il centrosinistra cerca la conferma in Provincia e lo fa con due liste di ampio respiro, nate a supporto dell'azione del presidente Stefano Minerva in scadenza di mandato a fine 2022.

Il sostegno al presidente uscente



La prima è Salento bene comune 2050 che vede al suo interno esponenti del Pd come Luca Benegiamo, sindaco di Giuggianello, e Laura Manta, sindaco di Collepasso e l'ex presidente del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati