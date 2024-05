Lecce al voto, il sondaggio: “Salvemini vince col 55%”. Ma un elettore su cinque non ha ancora deciso

A circa due settimane dalle elezioni, spuntano i primi sondaggi sulle intenzioni di voto degli elettori leccesi. E secondo quello diffuso ieri da Winpoll - realizzato per conto del Pd nazionale - se si andasse a votare domani sarebbe proprio il candidato per il centrosinistra, Carlo Salvemini, ad avere la meglio sui tre competitor Adriana Poli Bortone, Agostino Ciucci e Alberto Siculella. Le interviste sono state realizzate tra lunedì e ieri. Alla domanda “Si immagini di essere nella cabina elettorale per eleggere il nuovo sindaco del Comune di Lecce, lei chi voterebbe tra…?”, il 55,4% ha scelto Salvemini, il 40,5% ha optato per la candidata per il centrodestra, Adriana Poli Bortone, il 2,3% ha indicato Alberto Siculella e l’1,8% ha scelto Agostino Ciucci.

I dettagli

Dati che vanno però analizzati al netto di un 22% di persone contattate, le quali hanno risposto di non sapere chi votare o che non andranno a votare. Il sondaggio ha preso in esame un campione di 800 cittadini leccesi di entrambi i sessi e di età superiore ai 18 anni. Il metodo di campionamento è stato ponderato per genere, fasce di età e intenzioni di voto alle ultime politiche, con un margine di errore del 2,5%.

Intanto, ieri sera, i quattro candidati si sono confrontati nel consueto appuntamento organizzato in occasione delle competizioni elettorali dall’Associazione nazionale donne elettrici a Palazzo Turrisi Palumbo, moderati dal direttore della testata giornalistica di Telenorba, Enzo Magistà, e con le domande di Irene Strazzeri, professore associato di Sociologia generale dell’Università del Salento.

I candidati hanno esposto idee, programmi e motivazioni, a incominciare dalla propria candidatura: se per Poli Bortone si tratta di una chiamata a fare sintesi e a far deporre le armi all’interno delle varie anime del centrodestra leccese, per il sindaco uscente si deve dare continuità al lavoro svolto, competendo stavolta con «la biografia politica più prestigiosa di cui il centrodestra potesse disporre, perché evidentemente hanno capito che per sfidarmi dovevano impegnarsi di più»; Siculella, alla testa delle liste civiche “Aria” e “Mind”, vuole sfidare il sistema politico dominato dal trasformismo e Ciucci, leader della lista civica “Diritti e civiltà per Lecce”, vuole dare voce al dissenso, puntando a far tornare al voto chi si è allontanato dalla politica. Quando si è toccato l’argomento legalità ed etica della trasparenza, domanda posta dalla professoressa Strazzeri, Siculella è tornato a parlare di una vera e propria emergenza voto di scambio: «Non credo che Lecce sia una comunità sana, al massimo è silente, caratterizzata da attività lecite, ma spesso inopportune. Garantisco che nelle mie liste non c'è alcuno che possa essere accusato di voto di scambio». Alla domanda sul suo passato da “No vax” ai tempi del Covid, Ciucci ha puntualizzato: «Questa etichetta non mi appartiene: semmai, ho cercato di uscire dalle regole del momento, e non significa che non abbia fatto il vaccino, sono stato in mezzo alle persone senza mascherina e senza guanti, ho regalato loro sorrisi e carezze». Un’altra domanda posta dalla docente di Unisalento ha riguardato la valorizzazione delle potenzialità di un territorio mantenendone alto il profilo etico e senza mutuare modelli altrui. Per Poli Bortone, occorre saper tradurre in fatti «l’Agenda 2030 dell’Onu, cosa non facile per un’amministrazione. Inoltre, un buon amministratore deve garantire servizi sociali attenti all’evoluzione delle povertà, fra cui figura anche quella culturale e la povertà degli affetti».

Infine, il direttore Magistà ha chiesto a tutti quale provvedimento adotteranno per primo in caso di elezione: l’ex senatrice ha parlato di un «confronto con tutti i dipendenti comunali, che oggi lavorano in condizioni pesanti», Salvemini ha invece affermato che ripartirà dall’approvazione del Pug, per Siculella è necessario «Creare assessori in base ai meriti e non ai voti ottenuti, istituendo anche un assessorato a legalità, trasparenza e diritti», mentre Ciucci partirebbe «dai progetti che sono stati già iniziati dalla precedente amministrazione per migliorarli attraverso la condivisione con i cittadini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA