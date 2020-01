Consigliere straniero, vince l'indiano Kulhari

Ultimo aggiornamento: 10:59

È kumar Kulhari, il candidati di nazionalità indiana il nuovo consigliere comunale straniero di Lecce . L'elezione è avvenuta questa mattina. Kulhari ha battuto di parecchio gli altri quattro candidati per la carica di consigliere comunale aggiunto in rappresentanza dei cittadini extracomunitari. Il capoluogo salentino è stato il primo in Italia a istituire questa figura nel 1999 con il sindaco Adriana Poli Bortone. E ha fatto scuola. Nel giro di pochi anni, hanno seguito l'esempio anche Roma, Firenze, Napoli.Dalle 8.30 alle 21, in tre sezioni allestite nel centro sociale di via Ofanto, saranno chiamati a esprimere le proprie preferenze gli oltre 5mila extracomunitari residenti in città e aventi diritto al voto su un totale di stranieri che supera quota 7mila. Gli altri candidati erano Hamza Azhar (Marocco), Adji Mohameth Diagne (Senegal), Sinnathamby Raveendiran (Sri Lanka) e Adja Adama Daff (Senegal).Kulhari sarà il quinto consigliere migrante a sedere a Palazzo Carafa e a farsi portavoce di tutte le comunità straniere partecipando al Consiglio e alle commissioni quando saranno in discussione questioni che le riguardano, senza percepire, però, alcun gettone di presenza.Kulhari, 44 anni, collabora, dal 2009, con la sezione Immigrazione dell'Ugl. «Sono arrivato nel 2005 racconta perché c'era mio fratello. Lui poi è tornato in India ma io sono rimasto. Qui mi sento a casa, nonostante il sacrificio di avere moglie e figli lontani». Il sindacalista si era già candidato la volta scorsa, arrivando secondo con uno scarto dal vincitore di circa 50 voti. Adesso ci riprova con il supporto della sua comunità. «Al Comune mi piacerebbe intercettare fondi dei bandi comunitari per gli stranieri da usare, ad esempio, per il rimpatrio delle salme. Adesso noi ci autotassiamo per aiutare le famiglie». Ma il problema fondamentale è la lingua. «Servono più corsi perché c'è chi, pur stando qui da tanto, ancora non parla bene l'italiano e non capisce nemmeno come fare la raccolta differenziata. Sarebbe utile qualche incontro con Monteco».