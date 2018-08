Morto Tonino "mani d'oro": con i suoi biglietti della lotteria ha fatto felici salentini e turisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' morto Tonino “Mani d'oro”, l'uomo che nel suo box di piazza Sant'Oronzo, a Lecce, ha fatto sognare migliaia di salentini e turisti che da lui acquistavano i biglietti delle lotterie. Molti sono quelli che Tonino Caputo, nato a Lecce il 27 gennaio del 1938, ha reso felici "distribuendo" milioni al tempo della lira e migliaia di euro negli ultimi anni.Vera "icona" leccese, c'è stato chi ha fatto anche centinaia di chilometri per acquistare da lui il biglietto della Lotteria Italia quando quel concorso appassionava milioni di italiani. Non era difficile, negli anni d'oro delle lotterie, imbattersi nella fila di clienti in attesa davanti al suo box, sotto i portici della Banca Mazionale del Lavoro. I funerali di Tonino "mani d'oro" si sono svolti ieri a San Domenico Savio, a Lecce.