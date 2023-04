Lecce, due nuovi pm in Procura ma mancano i giudici

Arrivano due nuovi magistrati in procura, a Lecce: rinforzi "requirenti" che sono di ottimo auspicio, naturalmente, per quel che riguarda il settore delle indagini penali e della lotta alla criminalità (organizzata e non). In un caso si tratta di un ritorno, lo è per Patrizia Ciccarese, originaria di Gallipoli, che arriva da Venezia. A Lecce anche Maria Grazia Anastasia, che proviene dalla procura di Taranto.

Al Tribunale c'è carenza di organico

Resta l'emergenza al Tribunale di Lecce ancora decisamente sotto organico: rispetto alle previsioni, mancano 9 giudicanti (sia al civile che al penale). O meglio sono 7 le vacanze dichiarate, 2 le toghe che sono al momento distaccate o altrove per altre ragioni. E in questi ultimi giorni il presidente, Roberto Tanisi, è alle prese con una serie di problematiche e scoperture, che derivano anche dalla cosiddetta "ultradecennalità", ossia la permanenza per dieci anni nel medesimo incarico, periodo oltre il quale è imposto ai giudici di cambiare.

Il presidente Tanisi ha interrogato il Csm

Il presidente Tanisi ha interrogato il Csm sulla posizione di due giudici del Riesame (Antonio Gatto e Anna Paola Capano), ma la questione sembrerebbe non essere risolta. Ci sono poi emergenze, dovute sempre agli spostamenti, nella sezione gip e anche al dibattimento. Secondo quanto stabilito con gli ultimi provvedimenti, un magistrato giungerà a breve nell'organico del Tribunale (Luca Scuzzarella, da Brindisi), ma uno ne andrà via (Edoardo D'Ambrosio). Cambierà poco, insomma in termini numerici. E bisognerà consentire a tutte le sezioni di operare a regime.

I risultati positivi dell'ultimo anno

Nota positiva sono senza alcun dubbio i risultati raggiunti nell'ultimo anno, con il grande apporto fornito dall'Ufficio del processo. Nel febbraio 2022 al Tribunale di Lecce hanno preso servizio complessivamente 95 unità (83 a febbraio, 5 a maggio per scorrimento graduatoria e 7 a settembre per esito ricorso al Tar), 16 delle quali hanno rassegnato le proprie dimissioni, in quanto vincitrici di procedure concorsuali a tempo indeterminato. Hanno vinto altri concorsi, e hanno dovuto lasciare.

I funzionari dell'Ufficio del processo

Oggi ci sono 79 funzionari dell’ Ufficio del processo. Questi i risultati. Nel civile il numero di procedimenti pendenti, infatti, registra una palese riduzione, passando da un totale di 34.908 pendenze a marzo 2022 ad un totale di 31.826 pendenze nel mese di dicembre 2022, con una variazione rispetto alla baseline del 2019 pari a –16,03%.

Durata media dei giudizi civili: il Disposition time ha registrato una riduzione nel corso dei primi dieci mesi del 2022, eccezion fatta per i mesi di agosto e dicembre, durante i quali il valore ha subito una (naturale) battuta d’arresto a causa della sospensione feriale. A partire da settembre 2022, i tempi medi di definizione dei procedimenti sono tornati a seguire il trend precedente, attestandosi, nel mese di dicembre, a 458 giorni (-17,75% rispetto al 2019).

Nel penale, l’obiettivo fissato dal Pnrr è la riduzione della durata che si vuole far arrivare a un massimo di 309 giorni, nel 2026.

A Lecce nel mese di dicembre 2022, l’area penale del Tribunale ha registrato, nel complesso, rispetto alla baseline del dicembre 2019, una notevole riduzione del Disposition time a 341 giorni, andamento in linea con i target previsti rispettivamente al 2024 e al 2026. In particolare, la variazione rispetto al 2019 si attesta, su un -20,5%.