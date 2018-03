Droga salentina per la movida romagnola: tre arresti in provincia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri del Comando Provinciale di Rimini hanno arrestato tre persone in provincia di Lecce, sequestrando 250 chili di marijuana destinata alle piazze dello spaccio della città romagnola. L'operazione è stata infatti condotta nell'ambito di specifici servizi finalizzati ad individuare e bloccare i canali di approvvigionamento a Rimini.I militari del Nucleo Investigativo, dopo aver arrestato un cittadino albanese sorpreso al casello autostradale di Rimini Sud con 65 chili di marijuana, sono riusciti a ricostruire il viaggio percorso dal pusher, individuando nella provincia di Lecce il luogo in cui era stato effettuato il carico.L'operazione ha consentito di recuperare complessivamente circa 250 chili di marijuana e svariato materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.