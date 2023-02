Nascondeva in un garage adiacente alla sua abitazione a Lecce più di 32 chili di droga - nello specifico marijuana - suddivisi in 18 sacchi per la spazzatura. Lo hanno scoperto gli agenti della Polizia che hanno arrestato il presunto custode della droga, un uomo che aveva già precedenti penali per droga. L'uomo è stato portato in carcere.