Droga nascosta nella parete attrezzata della cucina: arrestato

Detenzione e spaccio di droga, queste le accuse a cui dovrà rispondere un 48enne di Lecce che è stato arrestato a seguito di una perquisizione. Circa 200 i grammi di droga nascosti nella parete attrezzata in cucina e rinvenuti durante la perquisizione in casa, eseguita sabato scorso dai carabinieri della sezione Radiomobile di Lecce.

Il sequestro dopo la perquisizione



Sequestrati dai militari 12 grammi di hashish, 12 di marijuana, tredici bustine contenenti eroina, materiale per il confezionamento della sostanza e un bilancino. Su disposizione del pm di turno, l’uomo è stato trasferito in carcere in attesa dell’udienza di convalida alla presenza del suo avvocato Ivan Feola.