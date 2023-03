Droga nascosta in casa (nella stampante): arrestato 21enne

Aveva oltre 600 grammi di droga nascosta in casa (in parte nella stampante): arrestato 21enne dopo i controlli da parte dei carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Lecce, supportati da personale Nucleo Cinofili di Modugno (Bari).

Il 21enne incensurato è stato arrestato in flagranza di reato, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante una perquisizione personale e domiciliare, lo hanno trovato in possesso di 226 grammi di cocaina, in parte nascosta all'interno di una stampante, 396 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari.