Sei chili di droga nascosti in un garage al quartiere Salesiani di Lecce: due arresti

Sei chili di eroina nascosti in un garage a Lecce. I poliziotti della Squadra mobile hanno arrestato Fabio Marzano e Marco Franchini con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: il blitz è scattato ieri sera in via Archimede nel quartiere Salesiani, un quartiere residenziale della città barocca. Un fiume di droga destinato alle maggiori piazze dello spaccio. Un'operazione importante, quella degli agenti, anche alla luce dello spessore dei due personaggi già coinvolti in precedenti blitz.