Paura per una donna: lancia oggetti dal balcone e minaccia di gettarsi

Gli agenti delle volanti sono intervenuti in Via Bari perché era giunta la segnalazione di lancio di masserizie dalla finestra di un’abitazione posta al 4° piano.In effetti, i poliziotti immediatamente intervenuti hano potuto riscontrare anche altro: una donna seduta a calvalcioni sulla finestra che, per futili motivi, stava lanciando ai passanti diversi oggetti.I poliziotti hanno subito instaurato un dialogo conciliante con la donna, in evidente stato di agitazione e che minacciava di buttarsi giù terrazzo.Al termine del colloquio gli agenti sono riusciti a convincerla a desisere e le hanno prestato soccorso.