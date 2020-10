Segregata in casa per un mese, fugge gettandosi dal terrazzo

Una storia incredibile, consumata nella periferia di Lecce senza che nessuno se ne rendesse conto. Solo una volta che la donna, una 37enne di San Cesario, è riuscita a fuggire e chiedere aiuto, si è scoperto che per un mese intero era stata tenuta segregata in casa dal convivente, senza chiavi né telefono.

L'incredibile vicenda è emersa sabato mattina, quando intorno alle 10.40 in via Vecchia Lizzanello, all’altezza della tangenziale est, i poliziotti sono intervenuti su segnalazione di un automobilista il quale riferiva della presenza di una donna in difficoltà. La donna, E.Z., 37 anni, era in stato di agitazione e con ecchimosi al volto, sul collo, sulla schiena e sulle ginocchia. Inoltre perdeva numerose ciocche di capelli. Per mettersi in salvo, dopo essere stata picchiata, era stata costretta a lanciarsi dal terrazzo. Una volta accompagnata in ospedale, la polizia si è recata nell'abitazione dell'uomo che l'aveva ridotta in quello stato: Luciano Sinistro, 47enne di Lecce con precedenti penali.

All'arrivo della polizia, l'uomo si era nascosto in un immobile completamente dismesso, adiacente al suo appartamento. All'interno: un bastone in ferro per tendaggi usato per colpire la donna, tre spade tipo catana, una balestra con tre frecce, due fucili softair privi del tappo rosso, con binocolo di precisione, quattro cellulari, una stella a tre punte “shuroiken”, una targa di autoveicolo denunciata smarrita il 12.4.2020 ma anche materiale per il confezionamento di droga, quali bilancino, carta argentata, forbici, nonché gr.11,1 di marijuana, gr.0,28 di cocaina e cinque flaconi di metadone.

Alla luce di quanto emerso, l'uomo è stato arrestato per i reati di sequestro di persona nonché denunciato per ricettazione, detenzione di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di armi.

Alla polizia la donna ha poi chiarito gli eventi: per circa un mese e mezzo aveva vissuto in casa del suo aguzzino, che per i primi tempi si era dimostrato tranquillo ma stranamente le aveva chiesto di non uscire da casa, condizione questa necessaria per convivere. La donna inizialmente aveva acconsentito ma resasi conto di non avere più la disponibilità delle chiavi di casa e né di avere più il proprio telefono cellulare, aveva capito di essere completamente segregata nell’abitazione, senza alcuna possibilità di uscire, in quanto porte e finestre erano tutte sbarrate. L’ultima notte trascorsa insieme, dopo aver avuto con questi un litigio per esser era stata accusata di aver sottratto i soldi da un salvadanaio, era stata presa per capelli, minacciata di morte e picchiata con una sbarra di ferro. Dopo essersi sfogato, si era spostato nel soggiorno ed in quel frangente lei aveva approfittato per salire dalle scale sul terrazzo, dal quale si era lasciata cadere. Da lì la sua salvezza.



