Malore mentre rientrava a casa a piedi: muore una donna di 75 anni. Strada bloccata

E' morta per un malore mentre rientrava a casa, Rosata Pantaleo, 75 anni, nativa di Vernole, residente a Lecce, in via Simini, al civico 11.

Verso le 15 il malore rivelatosi poi fatale e nulla ha potuto fare il personale del 118 per salvarle la vita con le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Sul posto, sono intervenuti i poliziotti delle Volanti per chiudere la strada dove è avvenuta la tragedia e per consentire ai sanitari di intervenire in sicurezza.

Sentito il parere del pubblico ministero di turno della Procura di Lecce, Massimiliano Carducci, la salma è stata restituita ai familiari.