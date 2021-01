Lecce, donna investita mentre attraversa il viale

Brutto incidente questa mattina nel centro di Lecce: una donna è stata infatti investita mentre attraversava viale Iapigia e si trova ora ricoverata in ospedale. Tutto è avvenuto nei pressi dell'incrocio con via Balsamo. La donna - che ha 60 anni ed è di Monteroni - attraversava sulle strisce, procedendo con il verde, quando una Fiat 500 Abarth guidata da un uomo di 50 anni le è arrivata addosso sbalzandola di circa due metri e facendola finire rovinosamente al suole. Anche il conducente della Fiat, che proveniva da via Balsamo, una delle perpendicolari al viale, procedeva con il verde. Soccorsa dai sanitari del 118 è stata trasportata al Vito Fazzi e sottoposta a controlli.

Ultimo aggiornamento: 11:25

