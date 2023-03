Donna e bassotto aggrediti da cani liberi senza museruola. Attimi di paura in centro

«Sono stata aggredita da due cani liberi senza museruola, stavano anche per azzannare il mio bassotto». La denuncia è di una donna, che ha vissuto attimi di paura qualche sera fa in via Cavour a Lecce.

La denuncia



Ha denunciato tutto alla polizia, ma la situazione sembra ancora irrisolta. A quanto segnalato ci sarebbe stata in zona l’occupazione abusiva di un immobile da parte di alcune persone senza fissa dimora che si sarebbero stabiliti in una casa disabitata da “abusivi”. Hanno tre cani di grossa taglia, ma a quanto pare non verrebbero rispettate le norme per la loro detenzione e neppure le regole basilari del vivere civile.

La scena ripresa dalle telecamere



La scena, rappresentata dettagliatamente alla polizia, è stata anche ritratta in un video filmato dalle telecamere posizionate davanti all’ingresso dell’abitazione.



La polizia intervenuta sul posto

La donna ha riferito agli agenti di aver salvato in extremis il bassotto dalle attenzioni dei cani più grandi. Era sera, ed era appena uscita dall’abitazione dei genitori per fare ritorno a casa.Da qui le lamentele sul degrado della zona: piazza Italia, via Cavour, spesso assurti agli onori delle cronache per avvenimenti non proprio gradevoli.«Mi hanno aggredito, strappato il cappotto». Di tutta risposta uno dei proprietari avrebbe poi anche inveito contro la donna.



La polizia è intervenuta sul posto e ha identificato i presenti. Ma a quanto pare la situazione non è stata risolta: a partire dalla presunta occupazione abusiva dell’immobile, per andare avanti con la custodia dei cani che, specie per alcune razze, deve essere corretta.

I residenti invocano un intervento, una maggiore tutela per garantire a chi abita in quella zona una maggiore percezione di sicurezza, e più in concreto evitare rischi per persone e anche per gli stessi animali.

