Lecce, dimissioni da consigliere per Congedo. Al suo posto Finamore

LECCE - Dopo la mancata elezione in Consiglio regionale, arrivano le dimissioni anche da consigliere di Palazzo Carafa per Saverio Congedo. La scelta è stata ufficializzata questa mattina dallo stesso interessato che ha parlato di "motivi strettamente personali" alla base di una "decisione meditata".

Per Congedo - che alle regionali correva nelle file di Fratelli d'Italia - si tratta di un addio dopo circa vent'anni di militanza politica, iniziata proprio dai banchi di Palazzo di città.Al suo posto in Consiglio comunale subentrerà Antonio Finamore, primo dei non eletti per la lista Prima Lecce. © RIPRODUZIONE RISERVATA