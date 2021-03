La città vuota, immagini da déjà vu nel primo giorno di zona rossa

Il silenzio non è quello assordante del lockdown ma poco ci manca. Le strade invece sono tornate a spogliarsi di vita lasciando pochi pedoni e auto a muoversi indaffarati per le attività consentite.

Dopo l'abbuffata di folla nel weekend pre chiusura, che ha riproposto le scene di assembramento in tutti i centri più frequentati del Salento, primo tra tutti il capoluogo (dove l'appello del primo cittadino a saltare il sabato dello struscio è stato ignorato da molti) la "zona rossa" in vigore da oggi ha riportato la calma in città, ridando la voce al cinguettio degli uccelli e riportando le attività giornaliere nel chiuso di casa.