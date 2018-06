Sorpresa a Lecce: il ladro di libri è un professore universitario. La refurtiva anche nella biancheria intima

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sorpresa è arrivata alla fine, quando i carabinieri hanno identificato il ladro per denunciarlo. Già, perché proprio in quel momento, il ladro ha confessato: «Sono un docente universitario, insegno alla "Sapienza" di Roma e anche a Unisalento».E' un 53enne toscano, F.L., l'uomo - ora nei guai con la Giustzia - fermato per il furto di 14 libri nella libreria Liberrima di Lecce, situata sul corso principale del centro storico. A dare l'allarme sono stati i dipendenti della libreria, che hannop chiesto l'intervento dei carabinieri. L’uomo è stato perquisito sul posto e in pochi minuti i sospetti dei librai si sono rivelati fondati: addosso era riuscito a nascondere, nelle tasche e persino nella biancheria intima, i libri che aveva preso senza pagare.I 14 volumi rubati ieri, sommati agli altri due che il docente aveva “prelevato” il giorno precedente, hanno un valore complessivo di 250 euro.