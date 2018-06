Si nasconde 12 libri addosso e cerca di uscire dalla libreria: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si aggirava con fare sospetto nella libreria Liberrima di Corte dei Cicala, in pieno centro a Lecce. Ma il suo aggirarsi furtivo tra gli scaffali non è sfuggito ai librai di turno a quell'ora che, avuta la certezza che quell'uomo avesse preso dei libri e stesse cercando di uscire senza pagarli, hanno chiamato il 112.Così, sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri del Norm della compagnia di Lecce che hanno bloccato l'uomo. Addosso era riuscito a nascondersi dodici libri (uno anche nella biancheria intima) che, sommati agli altri due che aveva "prelevato" il giorno precedente, hanno un valore di 250 euro.L'uomo - si tratta di F.L., 53 anni, di Prato - è stato denunciato per furto, mentre i libri sono stati restituiti al titolare della libreria.