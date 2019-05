Baglivo: «Proposte comunicate male ma siamo pronti ad andare avanti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una batosta. I segnali giungono già in mattinata e vengono confermati in serata. E' una giornata nera per i Cinquestelle. I dati delle Europee lasciano di stucco. E non sono affatto un buon viatico per le amministrative. Ma il candidato sindaco Arturo Baglivo sfodera serenità, grinta e orgoglio, almeno inizialmente: «Anche se dovessimo fermarci solo all'1 per cento siamo pronti a combattere per le nostre idee, come sempre d'altronde». In attesa dei primi dati ufficiali assiste a un dibattito televisivo: un occhio al monitor e uno al telefonino nella speranza di ricevere sms o whatsapp rassicuranti dai suoi fedelissimi. In giro ci sono poco meno di trenta rappresentanti di lista, tra cui il parlamentare Diego De Lorenzis. Troppo pochi per vigilare. «Vedrete, alla fine avremo perso fino a 1.000 voti», scuote la testa un attivista. Ma la sostanza non cambia. La sconfitta è evidente. I Cinquestelle portano a Palazzo Carafa il solo Arturo Baglivo. Nulla da fare per gli aspiranti consiglieri inseriti in lista. «Puntavamo al ballottaggio ammette il medico chirurgo ma questo risultato elettorale non cambia nulla nel nostro progetto: continueremo ad essere una spina nel fianco».Di certo si è trattato di un mezzo flop per il movimento che da un anno guida il governo nazionale a Roma mentre a Lecce non riesce a bissare il risultato ottenuto due anni fa. «Ci aspettavamo qualcosa di più, di andare in doppia cifra e di far eleggere qualche consigliere comunale». Ma cos'è che non ha funzionato? Baglivo fa il mea culpa: «Abbiamo fatto tutto il possibile. Forse il nostro programma non è stato sufficientemente convincente oppure non siamo riusciti a comunicarlo bene. Non siamo riusciti a far capire che rappresentavamo il reale cambiamento». Difficile fare il paragone tra europee, politiche o amministrative ma la realtà è sotto gli occhi di tutti: «Le comunali sono un caso a se stante. Rispetto a due anni fa, peraltro, l'affluenza è calata e ai nastri di partenza c'erano quattro liste in più: non è una giustificazione, sia chiaro, ma un dato di fatto». I Cinquestelle avevano lanciato un monito agli altri competitor dicendosi pronti a giocare un ruolo da sentinella in questa campagna elettorale. «Le possibilità di voto di scambio ci possono sempre essere - sottolinea Baglivo - Non lo dico io, sono state sancite dalla magistratura leccese con le inchieste che sono state avviate. Ma per fortuna non abbiamo rilevato nulla da segnalare ai giudici. Dobbiamo immaginare che sia andato tutto bene o non ne abbiamo avuto sentore».Il candidato sindaco dei Cinquestelle sottolinea la strategia politica adottata da Salvemini e compagni: «Ha vinto una gross koalition, visto che all'interno ritroviamo l'intero arco costituzionale. Probabilmente è stata questa la chiave di volta, la capacità di coniugare più anime, di raccogliere un voto eterogeneo». C'è di più. I tempi di avvio della campagna elettorale sono risultati determinanti: «Il giorno in cui Salvemini si è dimesso era già in campagna elettorale, probabilmente perché già lo sapeva. E anche la mossa di non candidare Delli Noci era stata studiata a tavolino. Ci sono stati dei giochi risultati vincenti».