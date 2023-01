Doccia fredda in fatto di sicurezza. A Lecce aumentano i sinistri stradali: 793 incidenti negli ultimi dodici mesi, con una media di due al giorno. Il pericolo continua a correre sulle strade della città e gli automobilisti sono sempre più indisciplinati: 146.482 violazioni al Codice della strada con raffica di multe da photored e sosta selvaggia. Questo il risultato di un anno di attività della Polizia locale. E dal comandante Donato Zacheo l’appello sulla carenza di personale: «A Lecce un organico sempre più esiguo. Costretti a moltiplicare gli sforzi per garantire gli standard di sicurezza».

APPROFONDIMENTI BARI Pedone investito mentre attraversa la strada: una donna di 30 anni finisce in ospedale OSTUNI Incidente tra due auto, due donne in ospedale in codice rosso

I dati nell giorno di San Sebastiano

I dati sull’attività svolta dal comando di viale Rossini nel 2022 sono stati forniti in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizie locale, a margine della cerimonia solenne avvenuta ieri mattina al Duomo di Lecce. Un bilancio fatto di controlli, sanzioni e accertamenti su strada, che conferma un dato ormai noto da tempo: le arterie cittadine sono sempre più pericolose e aumenta lo scarso senso civico da parte degli automobilisti. Nel 2022 il numero di sinistri è di nuovo in crescita: 793 gli scontri stradali di cui 412 con feriti e 381 senza feriti, e 4 mortali. Poco più di 2 al giorno. Il dato più alto rilevato dal 2018 (quando gli incidenti furono 719) e dal 2019 (685). E così dopo la “tregua” registrata durante i due anni di pandemia – ovvero 494 sinistri nel 2020 e 619 nel 2021 – gli scontri sono tragicamente tornati a salire. Incidenti causati spesso da cattive norme comportamentali. Nel 2022 ben 728 leccesi sono stati multati per essersi messi alla guida senza le cinture di sicurezza mentre 411 sono stati pizzicati al volante mentre usavano il cellulare. Dodici i leccesi sanzionati per omesso soccorso in caso di sinistro. Il 2022 è stato un anno nero anche per le multe con 146.482 violazioni al Codice della strada. Pioggia di verbali da Ztl e photored: 113.546 sanzioni dai varchi ztl mentre 18.603 sono state le multe elevate agli automobilisti “distratti” tramite i sistemi elettronici di rilevazione delle infrazioni posizionati agli incroci particolarmente trafficati (dati questi aggiornati al 31 ottobre 2022). Ma non sono solo le telecamere a rendere amare le giornate degli automobilisti. A Lecce il parcheggio è sempre più selvaggio. E i dati lo confermano. Sono 19.752 le sanzioni elevate dagli ausiliari del traffico Sgm per mancanza del grattino, mentre 3.407 sono per ticket scaduto. Ben 12.250 le multe per sosta vietata in centro e 834 i verbali per transito e sosta all’interno della ztl. E poi 9.130 verbali per le auto parcheggiate a ridosso di attraversamenti pedonali o intersezioni; 3.599 per sosta irregolare. Cento i leccesi multati alla guida dei monopattini.

I problemi irrisolti

«A oggi il corpo dei vigili urbani deve fare i conti con un percorso di problemi irrisolti che non ci permettono di interpretare pienamente il ruolo al quale siamo chiamati - ha dichiarato il comandante Zacheo -. Non vede la luce una legge di riforma organica, che affronti questioni fondamentali come la gestione delle politiche integrate per la sicurezza e il coordinamento tra i corpi di polizia locale. E il riconoscimento di un inquadramento contrattuale che consentirebbe l’equiparazione alle altre forze di polizia. Inoltre è innegabile il problema della cronica carenza degli organici. A Lecce, negli ultimi due anni possiamo contare su un organico sempre più esiguo di sole 89 unità, un numero ben lontano dal fabbisogno di 180 operatori che la norma regionale prevede per una città dalle nostre dimensioni. Una difficoltà con la quale fare i conti tutti i giorni». L’appello per il potenziamento dell’organico è stato accolto dall’assessore al ramo Sergio Signore: «Come è noto il comando soffre, come tutti i settori, di un grave sottodimensionamento. L’amministrazione è al lavoro per potenziare mezzi e disponibilità di personale». E sul fronte delle violazioni, con Lecce sempre più città delle multe, è intervenuto il sindaco Carlo Salvemini: «Saremmo lieti come amministratori di poter scrivere nei bilanci valore zero per le sanzioni derivanti da violazioni al Codice della strada o amministrative. Ma se questo non avviene, non siamo di fronte a un’istituzione predatoria che intende mettere le mani nelle tasche dei cittadin