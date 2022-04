Daspo per due ultrà del Lecce, petardi e striscioni contro la polizia

Petardi lanciati a bordo campo sulla pita di atletica e uno striscione con la scritta "Acab" (acronimo dall'inglese All Cops are Bastards). Nelle scorse ore sono stati identificati e raggiunti da Daspo due tifosi del Lecce i quali si sono resi protagonisti di comportamenti vietati in due recenti partire del campionato di serie B. I match si sono giocati allo stadio Via del Mare.

Gli episodi contestati

Il primo è Lecce-Cittadella del 23 febbraio scorso. L’altro è Lecce-Ascoli del 2 marzo. In questi due appuntamenti, un uomo di 50 anni, della provincia di Lecce, M.A. le sue iniziali, ha esposto un drappo recante da un lato la scritta in grande “A.C.A.B.” (dall’inglese All Cops Are Bastards) e dall’altro la scritta “1312”, un codice corrispondente alle lettere dell’alfabeto dello stesso acronimo. Un 25enne invece, C.F. le sue iniziali, si è reso responsabile dell’accensione e successivo lancio di almeno due petardi esplosi in prossimità della pista di atletica che circonda il terreno di gioco. A loro indirizzo è scattato il Daspo quale misura di prevenzione emesse in quanto i loro comportamenti sono stati pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Per il primo la durata del Daspo (che vieta l’accesso a tutte le manifestazioni sportive) è di un anno, mentre, per il secondo, di due.