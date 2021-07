Lecce, danneggiamenti seriali e furti in abitazione: in carcere un 36enne

Finisce di nuovo in manette il 36enne pachistano Ibrahim Adnan, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di incendi e danneggiamenti compiuti fra metà aprile e maggio nella zona della stazione ferroviaria di Lecce. I poliziotti della Questura di Lecce, infatti, hanno eseguito ieri una ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del 36enne, che si trovava già detenuto, emessa dal gip del Tribunale di Lecce.

L’uomo è accusato di aver scagliato un grosso sasso contro una Swift in via di Ussano lo scorso aprile e, pochi giorni più tardi, di aver incendiato un cassonetto dei rifiuti in viale Quarta, danneggiando anche la cabina Enel. Sempre a maggio avrebbe dato fuoco all'edicola all'interno della stazione ferroviaria, mentre la sera successiva si - il 10 maggio - si sarebbe accanito contro alcuni cassonetti.

Il 36enne è accusato anche di furto di alcolici in un hotel di Lecce e di tentato furto in due appartamenti di via Massaglia, quando però fu colto sul fatto.