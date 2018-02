Nubifragi e alberi caduti, danni nel Salento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Burian è arrivato e se la notte scorsa ha già fatto registrare molti disagi, con piogge e forte vento a bassa quota e gelate nella parte alta del Salento, occorre tenere conto che nelle prossime ore la situazione peggiorerà ulteriormente.Le ultime 24 ore si sono chiuse con un bilancio di danni e disagi ma per fortuna nessun ferito nonostante i pali della luce e gli alberi di pino caduti nella notte. A Tuturano un palo della luce ha copito un camion, fortunatamente vuoto, A Lecce due auto sono state distrutte dalla caduta di un albero in via San Giovanni Vianney, nei pressi di piazza Partigiani. Un altro grosso pino è invece crollato nella villa comunale. Mentre a Ugento un palo della luce è caduto proprio sulla strada.A Tricase un altro albero ha distrutto un auto in via Rattazzi. A Torre Suda e Casarano diverse tavernette e cantine si sono allagate. Chiamate numerosissime sono giunte al numero d'emergenza dei Vigili del fuoco che sono intervenuti per l'intera nottata su tutto il territorio provinciale. In mattinata a Casarano un anziano è rimasto intrappolato nella sua auto dall'acqua fuoriscita da una vora ed è stato soccorso dai vigili del fuoco.A causa delle forti piogge, infine, a Carmiano un capitone si aggirava per le strade del paese.