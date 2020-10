Lecce-Cremonese, si chiude sul pareggio: 2 a 2

Nel primo tempo il Lecce anticipa la festa di Halloween facendo quasi inorridire il proprio pubblico, passando in svantaggio di due gol. Nella ripresa tutt’altra musica per la squadra di Corini, mostrando carattere, quindi esercitando la doverosa pressione. E infatti la reazione ha prodotto due gol. Bene Massimo Coda: manovra, apre il gioco, tenta il gol e firma il pareggio. In difesa buona prestazione di Dermaku, efficace su alcuni attacchi grigiorossi. Squadre mai dome: il Lecce non ha abbassato la testa nonostante il pesante svantaggio, Cremonese viva anche dopo essere stata raggiunta nel risultato. Bella partita. Ma il Lecce, è lapalissiano evidenziarlo, non può concedere un tempo all’avversario.

Lecce-Cremonese 2-2

94': imperioso stacco di Paganini ma sul colpo di testa del giallorosso interviene Volpe deviando oltre la traversa

Concessi tre minuti di recupero

90': rimpalli in area sul corner, volpe blocca la palla a terra

89': Lecce ancora avanti, guadagna in angolo

87': Calderoni in campo al posto di Zuta, che appariva stanco

84': sinistro di Gaetano, para Gabriel

83': cross teso di Stepinski, ma Pettinari non vi arriva

83': tiro di Castagnetti deviato in corner

80': Corini manda in campo Pettinari e lo svedese Bjorkengren, escono Falco e Coda

79': errore di Falco che da una dozzina di metri spara alta vanificando una bella occasione. Lo stesso fantasista aveva avviato l'azione

78': sinistro di Henderson ribattuto. La sfida è avvincente, buoni ritmi

72': dal limite dell'area Gaetano calcia a rete, la palla finisce di poco oltre il legno orizzontale

69': Bisoli manda in campo Valeri per Crescenzi e Castagnetti al posto di Deli

68': miracolo di Gabriel sulla incornata di Ciofani

68': testa di Stepinski su cross dall'angolo, graziato Volpe perché la palla finisce sul fondo

66': parata miracolosa di Gabriel su testa a botta sicura di Valzania, poi Dermaku salva due tentativi dei lombardi

64': Gol! Coda batte Volpe con un destro repentino da poco prima del dischetto: stop di sinistro e botta con l'altro piede, palla alla destra del portiere: 2-2

62': colpo di testa di Coda, ma la torsione della punta in area non è premiata dal gol: palla troppo alta

61': punizione di Falco dalla trequarti, ma la palla non cala abbastanza all'incrocio dei pali alla sinistra di Volpe

58': ammonito Gustafson per fallo

55': cambi per gli ospiti: fuori Strizzolo e Ceravolo, dentro rispettivamente Ciofani e Bonaiuto

54': Fiordaliso ammonito per aver trattenuto la maglia di Henderson

53': testa di Stepinski su cross di Falco, palla preda di Volpe

52': il cross di Adjapong da destra diventa un tiro, anche se impreciso. Il Lecce preme

51': testa di Strizzolo su cross teso da destra, palla sul fondo

49': colpo di testa in tuffo di Coda che finisce di un soffio oltre il palo alla destra di Volpe

47': Gol! Dermaku accorcia le distanze sparando a rete da distanza ravvicinata una palla rimpallata sul tiro di Coda effettuato da fuori area:1-2

46': iniziato il secondo tempo. In campo Stepinski al posto di Majer

46': Coda gira in porta la palla giunta dalla destra, ma Volpe blocca senza timore

45': assegnato un minuto di recupero

45': ammonito Strizzolo per fallo su Henderson, irregolarità che ferma il contropiede del Lecce

40': il Lecce prova ad affondare, Zuta ottiene un corner sulla sinistra

34': Gol! Valzania avanza da destra indisturbato, tre leccesi non lo affrontano e lui dal limite dell'area scaglia il dardo che si infila all'angolo più lontano, alla destra di Gabriel: 0-2.

30': Gol! Cremonese in vantaggio su punizione di Gaetano da una trentina di netri. La deviazione della barriera spiazza Gabriel, la palla finisce alla destra del portiere: 0-1.

28': corner del Lecce ma i giallorossi commettono fallo: punizione per la squadra lombarda

21': i salentini cercano spazi per mandare a rete le punte ma la Cremonese chiude attentamente gli spazi

20":grana per il Lecce: Listkowski costretto a uscire per un problema muscolare, entra Paganini

13': cross basso di Henderson, la Cremonese si salva in angolo

12': ammonito Ceravolo per scorrettezza su Falco lanciato in contropiede

11': respinta di Gabriel sul sinistro di Gaetano e poi Dermaku si oppone al titolo di Ceravolo

11': Ospiti in avanti, il tiro di Ceravolo è respinto da Dermaku

7': tiro di Tachtsidis dalla distanza, palla altissima. Il Lecce effettua azioni avvolgenti

3' : corner pericoloso del Lecce, allontana la palla la squadra ospite

1': sfida cominciata. Salentini in maglia giallorossa e calzoncini rossi, lombardi in completo bianco. Calcio d'inizio battuto dagli ospiti. Si gioca in una serata tiepida, davanti finalmente agli spettatori, anche se solo un migliaio



LA DIRETTA, PRIMO TEMPO



Formazioni

LECCE: Gabriel, Zuta, Dermaku, Lucioni, Adjapon,gMajer, Listkowski,Tachtsidis, Henderson, Falco, Coda. In panchina: Vigorito,Meccariello, Paganini, Rossetti,,Stepinski, Monterisi, Bjorkengeren, Cadelroni, Maselli, Felici, Pettinari. All. Corini

CREMONESE: Volpe, Fiordaliso, Terranova, Ravanelli, Crescenzi, Deli, Gustafson, Valzania, Gaetnao, Ceravolo, Strizzolo . In panchina: De Bono, Zaccagno, Valeri, Ciofani, Buonaiuto, Castagnetti, Zortea, Nardi, Bia, Pinato Celar. All. Bisoli

Arbitro: Paterna di Teramo



Ultimo aggiornamento: 21:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA