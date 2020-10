Lecce-Cremonese, la diretta della partita: ammonito Ceravolo per scorrettezza su Falco

21': i salentini cercano spazi per mandare a rete le punte ma la Cremonese chiude attentamente gli spazi

20":grana per il Lecce: Listkowski costretto a uscire per un problema muscolare, entra Paganini

13': cross basso di Henderson, la Cremonese si salva in angolo

12': ammonito Ceravolo per scorrettezza su Falco lanciato in contropiede

11': respinta di Gabriel sul sinistro di Gaetano e poi Dermaku si oppone al titolo di Ceravolo

11': Ospiti in avanti, il tiro di Ceravolo è respinto da Dermaku

7': tiro di Tachtsidis dalla distanza, palla altissima. Il Lecce effettua azioni avvolgenti

3' : corner pericoloso del Lecce, allontana la palla la squadra ospite

1': sfida cominciata. Salentini in maglia giallorossa e calzoncini rossi, lombardi in completo bianco. Calcio d'inizio battuto dagli ospiti. Si gioca in una serata tiepida, davanti finalmente agli spettatori, anche se solo un migliaio



LA DIRETTA, PRIMO TEMPO



Formazioni

LECCE: Gabriel, Zuta, Dermaku, Lucioni, Adjapon,gMajer, Listkowski,Tachtsidis, Henderson, Falco, Coda. In panchina: Vigorito,Meccariello, Paganini, Rossetti,,Stepinski, Monterisi, Bjorkengeren, Cadelroni, Maselli, Felici, Pettinari. All. Corini

CREMONESE: Volpe, Fiordaliso, Terranova, Ravanelli, Crescenzi, Deli, Gustafson, Valzania, Gaetnao, Ceravolo, Strizzolo . In panchina: De Bono, Zaccagno, Valeri, Ciofani, Buonaiuto, Castagnetti, Zortea, Nardi, Bia, Pinato Celar. All. Bisoli

Arbitro: Paterna di Teramo



