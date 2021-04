Lecce, viali e incroci più sicuri: via ai cantieri sulle strade cittadine

Viali e incroci sempre più sicuri. Sono iniziati questa mattina a Lecce i lavori per l'deguamento degli incroci stradali al codice della strada. In cantiere il rifacimento degli attraversamenti pedonali sui viali cittadini, con la sostituzione della vernice semplice con colato plastico.

LE ZONE

Si tratta di un nuovo materiale più duraturo nel tempo e meno soggetto al deterioramento, che sarà posizionato sugli attraversamenti pedonali di Viale dell’Università, Viale Gallipoli, completando l’anello della circonvallazione, per poi passare a Viale Otranto, Viale Cavallotti, Viale Marconi, Viale Lo Re.

I lavori sono cominciati stamattina su Viale dell’Università e proseguiranno nei prossimi giorni lungo il percorso descritto. In programma anche i lavori per la realizzazione di due attraversamento pedonali luminosi su Viale Cavallotti, all’altezza dell’ingresso della Villa comunale, in coincidenza con via Imperatore Adriano.

L'AMMINISTRAZIONE



«Utilizzare materiali resistenti per realizzare gli attraversamenti pedonali significa avere strisce pedonali che non si cancellano in pochi mesi, in altri termini significa gestire in maniera oculata le risorse dei cittadini, – dichiara l’assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis – con questo intervento andremo a completare l’anello dei viali esterni e interni, passeremo poi ai principali assi radiali in uscita dal centro e, in questo modo riusciremo a liberare risorse ed energie per potenziare gli interventi sui reticolati viari interni nei vari quartieri. Tutto ciò a beneficio di una maggiore sicurezza dei cittadini che percorrono la città a piedi, che rappresentano la parte più vulnerabile degli utenti della strada».