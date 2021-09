Lecce, il Covid entra al comando della Municipale: un dirigente di Polizia contagiato

Un funzionario di Polizia Municipale di Lecce è risultato positivo al Covid-19: per questo, sono stati disposti tamponi a tappeto per tutti gli agenti e gli impiegati del comando di viale Rossini, oltre che per gli amministratori che sono entrati in contatto con il contagiato.

I primi test hanno tuttavia dato esito negativo: nessuno degli agenti, per ora, è stato messo in quarantena. Le condizioni di salute del dirigente di Polizia contagiato sono buone, dopo qualche giorno di lieve influenza.

Fra coloro i quali sono stati coinvolti nel tracciamento, immediatamente attivato dalla Asl, ci potrebbero essere anche i partecipanti al 75° compleanno della Scuola di Volo di Galatina, la cui cerimonia si è svolta venerdì scorso, 10 settembre. Era presente anche il capo di Stato maggiore della Difesa e del capo di Stato maggiore dell’Aeronautica Militare.