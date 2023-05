"Cortili aperti", le dimore storiche si svelano ai turisti. Anteprima domenica 14 maggio: 30 palazzi spalancano le porte. Ecco il programma

Le dimore storiche di Lecce e provincia tornano a spalancare le porte il 21 maggio con la XVIIIesima edizione di “Cortili aperti”, curata dall’ADSI (Associazione Dimore Storiche Italiane) ma già domenica ci sarà un’anteprima a Lecce con un appuntamento speciale a cura dell’Istituto Oxford Group International House di Lecce. Saranno oltre 30 le dimore dislocate nel centro storico che offriranno ai numerosi visitatori e turisti la possibilità di varcare le soglie della bellezza. La giornata è organizzata, come detto, dalla sezione pugliese dell’ADSI, un itinerario tra le bellezze nascoste di giardini, androni e chiostri lungo le vie del centro storico con un ricco programma di visite guidate anche in lingua, musica, spettacoli dal vivo, incontri, mostre e altri eventi che vedranno protagonisti gli allievi di numerosi istituti scolastici della città.

L'anteprima domenica 14 maggio



Ma un assaggio dell’evento già in questo weekend.

Domenica, dalle 10 alle 13, alla Fondazione Palmieri, in vicolo Sotterranei, si svolgerà un gioco a squadre alla conquista dei principali monumenti del patrimonio della città. Gli studenti e le studentesse della classe II A della Secondaria di Primo grado dell’Istituto Oxford Group International House solleciteranno alla sfida coetanei, adulti e turisti con quiz e indovinelli sulla storia dei principali monumenti del centro storico, diventando portavoce e ciceroni di alcuni gioielli del barocco. Il percorso prevede diverse tappe che comprendono piazza Duomo, palazzo Marrese (piazzetta Falconieri 2), il Sedile (piazza Sant’Oronzo), la Chiesa di Santa Chiara e la Chiesa di San Sebastiano (attuale sede della Fondazione Palmieri) dove gli stessi studenti condurranno una visita guidata in italiano, inglese e spagnolo.

La manifestazione del 21 maggio



Durante la manifestazione “Cortili aperti”, invece, domenica 21 maggio, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, l’itinerario includerà l’Obelisco, Porta Napoli, Palazzo Guarini (esterno), Chiesa di Santa Maria della Porta, Palazzo Cinquecentesco (esterno), Teatro Paisiello, Chiesa di San Giovanni di Dio, Palazzo Palmieri (esterno), Palazzo Marrese (esterno), piazza Duomo, sempre con una guida in lingua italiana, inglese e spagnola.

Ma sono molte le iniziative che si terranno in occasione della “Giornata Nazionale ADSI”, sempre domenica 21 maggio, oltre che a Lecce anche in diversi Comuni della provincia, dove saranno aperti e visitabili palazzi storici, ville, castelli e masserie.

A Cavallino saranno aperti al pubblico la Galleria del Palazzo Ducale dei Castromediano, l’Atrio e la Sala consiliare “Mario Gorgoni”. Giunge alla IV edizione la manifestazione “Cortili aperti” nel borgo di Ruffano: da palazzo Gaetani, in corso Margherita di Savoia, al Tappeto street art della scalinata del centro storico, in via Regina Elena, dai Racconti di ceramica di Kiasmo, in piazzetta Centurione Ruffo, a palazzo Pio in via Cesare Battisti; dal Castello Brancaccio, oggi Pizzolante-Leuzzi innalzato su una rocca medievale, alla Chiesa della Natività Beata Maria Vergine, entrambi in piazza del Popolo, e a Casa Bortone con la scala esterna decorata da mensole e foglie d’acqua, in via Antonio Bortone. A Botrugno sarà possibile visitare Palazzo Marchesale, a Caprarica di Lecce il Castello Baronale mentre a Casamassella, piccola frazione di Uggiano la Chiesa, l’elegante castello residenza fortificata di Ruggero Maramonte. A Tutino, si può ammirare il castello che domina la piccola piazza del rione di Tricase e che fu residenza nobiliare di Luigi Trane, a Minervino di Lecce il Palazzo Ducale Venturi, noto come Castello Nuovo. Infine, ad Alessano, aprirà al pubblico il giardino il Palazzo Ducale e parte della dimora, e a Sternatia, infine, Palazzo Granafei, nel cuore del centro storico.

Info e contatti: https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/gn-puglia/.