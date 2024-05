Si svelano per un giorno gli spazi su cui si affacciano le finestre delle famiglie nobili e i giardini ricchi di varietà botaniche in alcuni palazzi storici di Lecce e della provincia. Domenica 26 maggio ritorna l’appuntamento con Cortili Aperti, una manifestazione nazionale che quest’anno giunge alla XXIX edizione, organizzata dalla sezione Puglia di Adsi (Associazione dimore storiche italiane) con il supporto e la collaborazione del Comune di Lecce. Un evento sempre di grande attrazione che quest’anno vede crescere le adesioni. Ecco il programma.

APPROFONDIMENTI LA PROGRAMMAZIONE Lecce tutto l'anno, presentato il calendario: trenta eventi tra musica, teatro e tradizione LECCE Alla scoperta dei tesori nascosti: a Lecce tornano i Cortili Aperti edizione Natale. Il programma e la mappa

Viste guidate nelle dimore

Sono 48 le dimore che si apriranno agli occhi di turisti e visitatori, luoghi storici, cortili, giardini, androni, chiostri solitamente chiusi lungo le vie del centro, con un ricchissimo programma di eventi: mostre, musica dal vivo, esposizioni, performance, visite guidate. In città saranno 34 i palazzi coinvolti che impreziosiscono il centro storico barocco e che apriranno le proprie porte, mentre il resto degli immobili aderenti all’iniziativa si trovano in alcuni comuni della provincia (Ruffano, Botrugno, Minervino di Lecce, Santa Maria di Leuca). L’occasione sarà dunque ghiotta perché si tratta di un appuntamento unico per osservare un tesoro prezioso, che a Lecce si rinnova a distanza di qualche mese dall’edizione speciale organizzata nel periodo natalizio.

Il Comune apre Agostiniani, Teatini e i giardini Giaconia

L’amministrazione comunale leccese ha accolto nelle scorse ore la richiesta di collaborazione alla realizzazione all’edizione 2024 della rassegna nazionale “Cortili Aperti”, avanzata dal presidente della sezione Puglia dell’Adsi e al tempo stesso l’inserimento nell’itinerario dei Cortili di tre immobili di proprietà comunale: il complesso “Agostiniani”, in particolare la chiesa di Santa Maria di Ognibene, il chiostro dell’ex monastero dei Teatini e il giardino di palazzo Giaconìa. In queste sedi, nel corso della giornata, si svolgeranno alcune attività artistico-culturali: a Palazzo Giaconia, piazzetta dei Peruzzi alle 11 si terrà un incontro su “L’illustre Vittorio Prioli (1538-1623) raccontato dal suo giardino”, una conversazione a cura di Rosa Mariano, vicepresidente di Garden Club Lecce. Alle 17 passeggiata nel giardino a cura di Fabio Ippolito, responsabile tecnico scientifico Orto Botanico del Salento-associazione Ville e Giardini di Puglia; a seguire alle 18 il coro Polifonico Parsifal “Già mi trovai di Maggio...” brani polifonici a cappella, direttore Andrea Crastolla. Invece, nella Chiesa di Santa Maria di Ognibene (Agostiniani) dalle 10.30 alle 12.30 visita guidata a cura degli allievi del liceo “Pietro Siciliani” di Lecce e nell’ex Convento dei Teatini dalle 18.30 performance di danza “Social Dance Swing”, a cura della scuola di ballo Swing Dance Forever, direttore Giorgio Calò. Lecce è già pronta, dunque, ad aprire un’altra volta i propri scrigni.

Foresio: «Evento di grande attrazione»

Soddisfazione viene espressa dall’assessore al Turismo Paolo Foresio che ha lavorato insieme all’assessore alla Cultura Fabiana Cicirillo: «L’appuntamento Cortili Aperti è importantissimo - dice Foresio -. Ogni anno abbiamo aggiunto sempre qualcosa e arricchito il programma grazie alla straordinaria collaborazione e sinergia con l’Associazione dimore storiche italiane che ci ha consentito, unico caso in Italia, di organizzare a Natale i Cortili Aperti. Il Comune aprirà tre dei suoi immobili e cercheremo di realizzare una bellissima giornata di cultura, di storia, alla scoperta dei palazzi storici e delle nostre tradizioni. È un appuntamento ormai fisso della città e siamo certi che sarà molto apprezzato non solo dai residenti leccesi ma pure dai tantissimi turisti che già in questi giorni stanno affollando il centro cittadino».

Ecco l'elenco degli immobili che aprono

A Lecce gli immobili aderenti sono: chiesa di Santa Elisabetta di via Libertini; l’Accademia di Belle Arti di Libertini; Borgo Sant’Anna di via delle Giravolte, la Cappella nobiliare di San Leucio di via Francesco Antonio d’Amelio; chiesa della Natività della Vergine detta “la Nova”; ex convento degli Agostiniani–Chiesa di Santa Maria di Ogni Bene; iI circolo didattico “Edmondo De Amicis”; Istituto di cultura e lingue Marcelline; il MUST - Museo Storico Città di Lecce; Palazzetto Palmieri; Palazzo Andretta; Palazzo Apostolico Orsini; Palazzo Bernardini; Palazzo Bozzi Corso; Palazzo Brunetti; Palazzo Carrelli Palombi; Palazzo Carrozzini; Palazzo D’Urso; Palazzo Giaconia; Palazzo Guido; Palazzo Lecciso; Palazzo Maremonte-Chillino; Palazzo Marrese; Palazzo Morisco, Palazzo Personé-Taurino, sede del Museo Ebraico; Palazzo Protonobilissimi; Palazzo Rollo; Palazzo Sambiasi; Palazzo Scarciglia; Palazzo dei Perroni-Pollicastro Boutique Hotel; Palazzo del Seminario; Ex Convento dei Teatini.

A Ruffano: Casa Bortone; Casa Giangreco; Castello Brancaccio; Chiesa Natività Beata Maria Vergine; Chiesa San Francesco da Paola; Chiesa dell’Annunziata; Frantoio ipogeo di Piazzetta Giangreco; Frantoio ipogeo di Via Mons. D’Urso; il Tappeto Volante-Scalinata del centro storico; Palazzo Gaetani; Palazzo Licci-Ferrari; Palazzo Ottocentesco; Palazzo Pio; Palazzo Riccardo, Racconti di Ceramica. A Minervino: Palazzo Ducale Venturi, a Botrugno il Palazzo Marchesale e Villa La Meridiana a Santa Maria di Leuca.