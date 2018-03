Corteo "No Tap", città devastata: scritte sui muri e sulle auto, petardi contro la polizia. Imbrattati il Teatro Apollo e le Poste Centrali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tensioni e numerosi danni per il corteo “No Tap” che oggi pomeriggio ha attraversato parte della città. Vi hanno preso parte circa 300 manifestanti, prevalentemente antagonisti e appartenenti ai centri sociali, provenienti anche da altre città e regioni d’Italia. Durante il passaggio nei viali cittadini, i manifestanti, approfittando della presenza di passanti e confondendosi tra di loro, hanno imbrattato arredi urbani e muri, anche di edifici storici come l’Ufficio Centrale delle Poste Italiane e il Teatro Apollo, inaugurato da poco più di un anno, con scritte in vernice rossa e spray nero “No Tap” e frasi minacciose e offensive contro le forze di Polizia, l’Eni e tutti i partners di Tap e contro l’Agenzia Interinale Adecco. Danneggiata anche un’autovettura della Cosmopol su cui sono state riportate, con spray nero, scritte offensive.I manifestanti, durante tutto il tragitto, hanno lanciato 7 grossi petardi contro il cordone di forza pubblica e in Piazza Sant’Oronzo, tappa finale del corteo, le forze dell’ordine sono state oggetto di lancio di numerosi fumogeni, bottiglie di vetro e uova tanto da costringere gli agenti ad operare in tenuta antisommossa.Tutte le azioni di devastazione, videodocumentate dagli operatori della polizia scientifica, ora sono al vaglio degli investigatori e gli autori dei reati saranno denunciati all’Autorità Giudiziaria. Indagini sono in corso anche per identificare gli autori dell'attentato con una bomba carta compiuto nella nottata di giovedì contro la sede interinale Adecco di Lecce, e della scritta minacciosa “Adecco: Boom!”.