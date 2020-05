Fornitura gas medicali, faro della Procura: la Finanza bussa alle porte della Asl

Gestione e fornitura dei gas medicali all'ospedale di Lecce: la Finanza, con i militari della Sezione Tutela Spesa Pubblica del Nucleo polizia economico finanziaria, sono stati per due volte negli uffici della Asl per acquisire la documentazione relativa all'appalto per quella fornitura. La prima ispezione risale al 28 aprile, la seconda all'8 maggio.



La Procura sta dunque indagando sulla regolarità delle procedure di appalto e affidamento del servizio. Titolare del fascicolo, il sostituto procuratore Alessandro Prontera sul tavolo del quale è arrivato l'esposto presentato dal consigliere comunale di Lecce, Andrea Guido. Al momento non ci sono indagati.



Fra gli atti acquisiti, anche la determina 1439 del 18 marzo scorso con cui la Asl ha prorogato il contratto con la ditta Air Liquide Sanita service di Milano per la fornitura di gas medicali al Fazzi, all'Oncologico e con l’Ati (di cui Sapio Life è capogruppo) titolare del servizio nelle altre strutture sanitarie. La proroga - stando a quanto riportato nella determina della Asl - si sarebbe resa necessaria perché i contratti erano scaduti il primo gennaio e, soprattutto, perché l’emergenza Covid avrebbe ritardato la procedura per l’avvio di una nuova gara.



Con la proroga dell'appalto, la fornitura dei gas medicali ha abbracciato anche il Dipartimento di Emergenza ed Accettazione (Dea) del Fazzi che comprende Pronto Soccorso, Malattie Infettive Covid, Pneumologia Covid e Terapia Intensiva Covid.