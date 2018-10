Il convitto Palmieri illuminato di rosa. Ecco perché, svelato il mistero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Convitto Palmieri si colora di rosa. Questa l’inedita immagine che si è trovato davanti chi in queste sere è passato da via Cairoli, nel centro storico di Lecce. Ma perché l’imponente edificio che ospita la biblioteca Bernardini e la chiesetta di San Francesco della Scarpa sfoggia questa inconsueta illuminazione? Il mistero è presto svelato: non si tratta di un omaggio per un’occasione particolare, ma le prove luci per un evento di beneficenza che si terrà a novembre. Presto ne sapremo di più. (Il.Mar.)