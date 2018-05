Il drone e le altre tecniche: nuove frontiere della Criminologia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Convegno-corso organizzato dall’associazione Forensisgroup in collaborazione con Salento Droni, una sorta di full immersion sulle scienze investigative che durerà due giorni presso il Best Western Plus Leone di Messapia Hotel e Conference a Lecce. Le lezioni saranno tenute dal presidente dell’associazione Giuseppe Lodeserto operatore della Polizia delle Comunicazioni esperto a livello nazionale di Digital Forensics e da Mirco Turco psicologo, esperto in criminologia generale e applicata, specializzato in ipnosi, che ricopre il ruolo di Direttore Scientifico, entrambi membri Responsabile Attività Digital Forensics Area Ricerca Laboratorio di eGovernment Unisalento Lecce.L’ obiettivo del corso è quello di istruire gli addetti ai lavori su diversi argomenti quali: tecniche e metodi investigativi sulla scena del crimine, utilizzo di Droni, impiego e normativa tecnica, rilievi scientifici, cenni di normativa aeronautica.“E’ un corso innovativo sostiene - Mirco Turco – considerato che è uno dei primi nel meridione d’Italia, apporterà una formazione duplice perché abbraccia sia discipline come la criminologia investigativa che quelle legate all’ambito tecnologico. Imparare l’utilizzo dei Droni è fondamentale rispetto alle potenzialità che ne possono derivare in termini di indagine scientifica, sicuramente perciò si delinea una nuova figura professionale presente nel Forensicsgroup, per dare un apporto scientifico e pratico con nuove prospettive applicative. Nel corso di queste due giornate si daranno le giuste informazioni legislative sull’utilizzo dei droni che non è un giocattolo perché c’è una normativa legislativa specifica”.Al termine delle due giornate formative i corsisti riceveranno Certificato di partecipazione con 8 CPE (Continuing Professional Education), iscrizione Albo Drones & Crime Scene Analysis Expert.