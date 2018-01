Paura in ateneo: crolla un controsoffitto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Cede il controsoffitto nei corridoi dell'Università di Lecce. Momenti di paura questa mattina per gli stuidenti del "Fiorini", il plesso di matematica che si trova sulla provinciale tra Lecce - Monteroni.Già nei giorni scorsi il controsoffitto del corridoio nei pressi della sala lettura aveva dato primi segnali di cedimento a causa del malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento dell’edificio. «Problemi che erano stati segnalati all'amministrazione», spiegano i rappresentanti degli studenti.Poi oggi l'incidente, che per fortuna - nonostante la caduta di diversi calcinacci - non ha provocato feriti.Unisalento, che ha immdiatamente provveduto a riprestinare la struttura, in una nota precisa: «Il patrimonio immobiliare di Unisalento è fatto di oltre 50 edifici, alcuni nuovissimi altrivecchissimi. Non dovrebbe essere difficile comprendere come l’attività di manutenzione sia complessa e difficile e quanto bisogna combattere quotidianamente per fronteggiare vere emergenze»