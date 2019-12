Armi e droga nel garage, blitz al quartiere Stadio: in manette zio e nipote

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Lecce hanno tratto in arresto in flagranza di reato due uomini, Andrea Saponaro, 28 anni, e Cristian Salierno, 36, entrambi pregiudicati e uniti da un legame di parentela, per detenzione ai fini di cessione a terzi di sostanze stupefacenti e detenzione di armi.In particolare, gli agenti della Squadra Mobile, hanno documentato uno scambio Saponaro e altri due soggetti i quali, fermati e controllati, venivano trovati in possesso di due involucri contenenti complessivamente grammi 10 di cocaina. Appena le condizioni operative lo hanno consentito gli agenti hanno bloccato, nelle immediate adiacenze di un box auto, sia Salierno che Saponaro - quest'ultimo è nipote del 36enne - proprio mentre si accingevano ad abbassare il basculante del garage.La perquisizione ha consentito di ritrovare e sequestrare 400 grammi di hashish, 94 grammi di hashish suddivisi in 20 dosi, 75 grammi di cocaina, una pistola semi-automatica calibro 9x21 con matricola abrasa, completa di serbatoio con 9 cartucce calibro 9x21, una rivoltella calibro 22 marca Volcanic modello V22, la somma di 670 euro in banconote di vario taglio e materiale per il frazionamento e il confezionamento di singole dosi di droga.Entrambi sono stati arrestati e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, accompagnati in carcere.