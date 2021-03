Pasqua e Pasquetta sorvegliati speciali: più pattuglie in strada

Stretta in arrivo sul fronte dei controlli in vista di Pasqua e Pasquetta. Saranno intensificati i controlli da parte delle forze di polizia, con il supporto della Polizia provinciale e della Polizia locale, soprattutto in centro e nelle aree extraurbane "più sensibili e potenzialmente più interessate da fenomeni di assembramento": una misura che, appunto, riguarderà soprattutto le giornate festive e prefestive e quelle legate alla celebrazione dei riti della Settimana Santa. E' il risultato della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza tenutasi questa mattina in Prefettura a Lecce per individuare le misure da approntare in vista delle prossime festività e, come si legge in una nota, "al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni poste dalla zona rossa in cui è collocata anche la Puglia".

All'incontro hanno partecipato anche il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, e il presidente della Provincia, Stefano Minerva. In particolare il prefetto Maria Rosa Trio ha espresso la raccomandazione "che in questo momento di particolare incremento della contagiosità i cittadini continuino a mantenere alta l’attenzione al rispetto delle disposizioni anti-covid al fine di superare in breve tempo l’attuale fase di emergenza".