In giro senza mascherina e fuori da un locale dopo l'orario consentito: scattano le multe

Proseguono incessanti i controlli delle forze dell'ordine per garantire il rispetto delle misure di prevenzione dal Covid-1. Nel week end appena concluso, le Forze di Polizia comprese anche quelle delle Polizia Locali dei maggiori centri della provincia di Lecce, hanno effettuato servizi di vigilanza nelle aree urbane maggiormente frequentate da gruppi di giovani e, in particolare, hanno verificato il rispetto delle norme anche da parte degli esercenti delle attività commerciali che sono autorizzate a restare aperti secondo quanto previsto dall’ultimo Dpcm del Governo.



In particolare, l’attività di polizia si è concentrata sul capoluogo e nei comuni sedi di Commissariato. Sono state identificate 420 persone ed effettuato controlli su 32 esercizi commerciali (bar, negozi). Quattro persone sono state sanzionate perché sorprese in giro senza mascherina nella zona di piazza Mazzini, a Lecce. Altre due sono state multate perché uscite da un bar con due cocktail dopo l'orario consentito per l'asporto. Al titolare dell'esercizio pubblico è stata contestata la stessa violazione: dovrà chiudere il locale per due giorni.

