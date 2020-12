Salento, centinaia di controlli. Minorenni fermati in piazza per assembramenti

Controlli straordinari a Lecce e in provincia sabato 12 e domenica 13.

Sono state controllate 817 persone, 224 veicoli, 30 esercizi commerciali (bar - negozi), 1 denunciato per furto, 1 denunciato per porto di oggetti atti ad offendere, 1 segnalato alla Prefettura per possesso di sostanza stupefacente per uso personale di tipo marijuana.

11 MINORENNI FERMATI IN PIAZZA

Si sta valutando la posizione di 11 persone (ragazzi sui 17 anni) per assembramento nella zona di Piazza Sant'Oronzo. Inoltre si sta valutando la posizione del titolare di un esercizio commerciale in Piazza Mazzini per assembramento all'interno del suo esercizio commerciale.

