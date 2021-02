Positivi al Covid, chiuso l'Istituto Marcelline. Si ritornerà in classe fra una settimana

Niente lezioni in classe per una settimana. L'Istituto Marcelline di Lecce chiude dopo i casi di positività registrati nei giorni scorsi. L'Asl di Lecce ha disposto la quarantena per due classi: si tratta di una quinta elementare e una terza media. E' stata subito avviata la sanificazione delle aule e degli altri spazi seguendo i protocolli di sicurezza.

In via precauzionale la scuola di viale Otranto ha disposto lezioni a distanza anche per tutte le classi delle Elementari e delle Medie a partire da oggi, Il rientro tra i banchi è annunciato per giovedì prossimo, il 17, dopo le vacanze di Carnevale. In ogni caso tutti i docent sono risultati negativi al tampone e una ulteriore sanificazione dei locali scolastici è stata già programmata.

