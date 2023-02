Avvocati, verso la riconferma il presidente De Mauro. Polemiche sulle ineleggibilità

Si sono concluse, non senza qualche polemica, le elezioni del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Lecce: verso la riconferma, come il più suffragato fra i candidati (1.651 voti), l'uscente Antonio De Mauro. La commissione elettorale, poco dopo la chiusura del seggio ha proclamato i nuovi componenti: Antonio De Mauro, Cinzia Vaglio, Sergio Limongelli, Federica Quarta, Salvatore Vincenti, Silvio Verri, Salvatore Corrado, Annarita Marasco, Rita Perchiazzi, Alfonso Parente Stefanizzi, Arcangelo Corvaglia, Tommaso Stefanizzo, Anna Buccarella, Cristian Primiceri, Emanuela Palamà, Giovanni Bellisario, Giuseppe Dell'Anna Misurale, Giuliano Fina, Giusi Renna. Entrano anche i primi dei non eletti Ornella Rotino e Giuseppina Vetromile.

Le polemiche

Le polemiche sono state causate dall'esclusione, decisa dalla commissione, della seconda e del terzo degli eletti: Luigia Fiorenza e Raffaele Fatano, quest'ultimo al vertice della lista che lo sosteneva come aspirante presidente. La ragione sta nel divieto di effettuare un terzo mandato consecutivo ai due precenti. Anche quando il periodo trascorso in seno al Consiglio sia stato inferiore ai quattro anni.

Le dichiarazioni di De Mauro

«Un risultato per me estreamente lusinghiero - ha detto De Mauro - premia quello che il Consiglio ha fatto in questi quattro anni affrontando un periodo estremamente difficile come quello della pandemi, evidentemente i colleghi e le colleghe hanno ritenuto che abbiamo operato bene. Sono estremamente soddisfatto».