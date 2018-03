Corsa a Confcommercio, Pasca: «Mi candido». Primi nomi degli sfidanti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Maurizio Pasca anticipa tutti e ufficializza la sua candidatura per la presidenza della Confcommercio di Lecce. E già spuntano le indiscrezioni dei primi sfidanti: Corrado Jurlano, Maurizio Maglio e Vito Vergine. E parte la lunga corsa per la conquista della categoria più numerosa che rappresenta i negozianti. Si voterà, con ogni probabilità, a maggio.A sostenere il presidente locale e nazionale del Silb-Fise c’è una lista di professionisti e imprenditori con spiccata propensione al mondo del turismo. E’ denominata #Nuovaconfcommercio ed «efficienza, condivisione, e trasparenza» sono i gli obiettivi dichiarati che danno corpo al documento programmatico.Dopo una lunga fase di commissariamento, durata due anni e mezzo e ancora oggi retta da Alessandro Ambrosi (presidente di Confcommercio Bari e Puglia e della Camera di commercio di Bari, nonchè vicepresidente di Confcommercio nazionale), per l’associazione potrebbe, dunque, essere arrivato il momento delle scelte. Lo scontro tra il dimissionario presidente Alfredo Prete e il direttore in carica, Antonio Rizzo, dal quale è scaturito il commissariamento, ha generato “strappi” e nuove convergenze che hanno prodotto determinate prese di posizioni. Le stesse che, ora, potrebbero trovare riflesso proprio negli schieramenti che intenderanno misurarsi nella corsa al governo di Confcommercio. Corsa che si preannuncia agguerrita perché oltre che rappresentativa di interi comparti, l’associazione è quella che esprime il maggior numero di consiglieri in Camera di commercio, ben 11 su 33.