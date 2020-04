Fuoco al negozio Balloon Party, condannato il gestore del bar Twin Towers

Un dispetto. Un dispetto costato tre anni e due mesi di reclusione all'ex proprietario del bar Twin Tower di viale Japigia, a Lecce. Paolo Spalluto, 58 anni, leccese, ha patteggiato la pena per l'accusa di avere incendiato il 23 settembre dell'anno scorso il negozio Balloon Party accanto al suo bar e situato in un locale di sua proprietà. Sì, un locale di sua proprietà, che se non fosse stato imputato si sarebbe potuto costituire parte civile come persona danneggiata. Intanto ha lasciato il carcere di Borgo San Nicola, Spalluto, dove era stato recluso dai poliziotti della Squadra mobile a 24 ore dall'attentato e dove intanto aveva messo fuoco ad un materasso. Ed è stato messo ai domiciliari.

La pena è stata concordata dagli avvocati difensori Luigi Rella e Salvatore Rollo con il pubblico ministero della Procura di Lecce, Maria Consolata Moschettini, per l'ipotesi di incendio doloso. Pena ritenuta congrua dal giudice Cinzia Vergine, nell'udienza svoltasi con le modalità da remoto grazie anche alla procedura agile basata sull'accordo a monte fra accusa e difesa.

Quei tre anni e due mesi hanno tenuto anche conto che Spalluto confessò tutto nell'interrogatorio a settembre con il giudice per le indagini preliminari Giovanni Gallo. E allora spiegò perché da imprenditore di successo della movida si trasformò in incendiario: problemi nelle procedure di fallimento e di sfratto, debiti accumulati per affitti non pagati. Riguardo all'attentato subito a marzo dallo stesso negozio, Spalluto si dichiarò estraneo, invece.

L'attentato di settembre causò danni ingenti, ammontanti a poco meno di centomila euro, coperti da assicurazione. Compromessa anche l'agibilità del locale e di quelli al piano superiore, che ospita un B&B. La matrice dolosa fu subito evidente: il liquido infiammabile, alcol e gasolio probabilmente, fu versato attraverso le fessure della finestra sul retro. Le attenzioni degli investigatori della Mobile si concentrarono subito su Spalluto, che, peraltro abitava proprio alle spalle del locale, non fosse altro per le procedure giudiziarie in corso con i proprietari del negozio incendiato.

Le perquisizioni andarono dritte al materiale usato per l'attentato: nella macchina c'era una bottiglietta di alcol etilico con della carta igienica e nel portabagagli altri tre fusti da cinque litri (vuoti) di gasolio. Sul pianerottolo di casa i poliziotti trovarono un'altra bottiglietta da mezzo litro piena di alcol etilico e infine nel deposito una scala a pioli in parte ancora bagnata di gasolio: probabilmente quella usata per raggiungere le finestre sul retro. Indizi sufficienti per arrestarlo in flagranza.

Lo stesso Spalluto era stato vittima di incendi. Incendi rimasti piccoli incendi solo per l'intervento dei vigili del fuoco: per diverse notti, anche consecutive durante l'estate scorsa qualcuno aveva forato i tronchi degli alberi di fronte al Twin Towers e dopo averli riempiti di carta aveva appiccato piccoli focolai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA