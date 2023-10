Concorso al Comune di Lecce: i risultati delle tre prove per istruttore amministrativo. Gli ammessi

Quaranta domande a risposta multipla in un’ora. È il secondo giorno del concorso di Lecce per 35 nuove unità da assumere a tempo indeterminato. Oggi la seconda prova. Delle oltre 11mila pratiche, 4.176 sono per il ruolo di funzionario amministrativo (16 posti disponibili); 382 per funzionario tecnico (2 posti); 6.039 per il ruolo di istruttore amministrativo (8 posti), 588 per istruttore tecnico (7 posti) e 406 pratiche per 2 posti da istruttore informatico.

I risultati

Intanto già questa mattina ono usciti i risultati dei quiz con i candidati ammessi e non ammessi per la figura di istruttore amministrativo (tre fasce orarie: 8.30, 12, 15.30).

Esito prova 8.30

ESITOPROVAPRIMOTURNO_19091341.pdf

Esito prova 12

Esito turno 15.30

ESITOPROVATERZOTURNO-1_19091524.pdf

Il punteggio

Per ogni risposta esatta è previsto un + 0,75 punti, nessun punteggio per le risposte non date mentre per quelle sbagliate è prevista una penalità di 0,25 punti. Una volta conclusa la prova, si procederà alla correzione automatizzata.