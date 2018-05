Verso il voto: 11 comuni pronti a eleggere il sindaco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

La corsa per le amministrative è pronta per partire. Al via, dunque, il conto alla rovescia per chiudere il cerchio delle liste. Sabato prossimo, a mezzogiorno, scadrà il termine per la presentazione delle candidature. E poi sarà campagna elettorale. Si tornerà alle urne domenica 10 giugno per eleggere i sindaci e i consiglieri degli 11 paesi salentini (per una popolazione di 70mila abitanti) chiamati al voto: Squinzano e Surbo, i centri più grandi dove andranno in scena le sfide più attese, poi San Donato, Sannicola, Alezio, Vernole, Giurdignano, Montesano Salentino, Salve, Santa Cesarea Terme e Spongano. Per Surbo, tuttavia, potrebbe arrivare lo stop proprio in zona Cesarini: il comune rischia il colpo di spugna dello scioglimento per infiltrazioni mafiose. E se nelle prossime ore il governo dovesse sposare la linea del prefetto Claudio Palomba e della commissione di accesso agli atti, l’azzeramento dell’amministrazione diventerebbe realtà e il ritorno alle urne slitterebbe di almeno un anno. In caso contrario, il sindaco uscente Fabio Vincenti è pronto per chiedere il bis a capo del raggruppamento di centrodestra. A sfidarlo la civica guidata da Giuseppe Maroccia, in corsa anche un lustro fa, e il Movimento 5 Stelle con Massimiliano Spica. In campo anche un’altra candidata sindaco del 2013, Martina Gentile, che ritenterebbe la scalata a Palazzo di Città con una civica di centrosinistra. Nell’area di centrodestra c’è poi l’outsider Nicola Donno di “Un’Altra Surbo”, progetto sostenuto da Andare Oltre.Partita avvincente anche a Squinzano, dove in cinque si contenderanno la poltrona più alta del municipio. L’uscente Mino Miccoli punta al secondo mandato con la civica di centrodestra “Squinzano Viva”. Poi, il gran ritorno di due ex sindaci: Gianni Marra con un’altra lista di area centrodestra (che ha per simbolo la chiave) e il predecessore Michele Maggio, primo cittadino tra il 1995 e il 2003, che scende in campo con la formazione di centrosinistra “CambiaMenti”. Completano la griglia di partenza Andrea Andresani, candidato sindaco di “Squinzano Cambia”, e Sandro Morciano per i CinqueStelle.