Lecce si rigenera: progetti da venti milioni di euro

Viali, verde, piazze, piste ciclabili e nuovi parcheggio. Palazzo Carafa punta in alto e bussa al ministero candidando nove progetti per un totale di venti milioni di euro.

L’amministrazione comunale di Lecce strizza l’occhio al bando “Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati