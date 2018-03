Maggioranza allargata, ok il primo test: approvata la delibera sull'Irpef. Ma resta il nodo del bilancio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La coalizione di governo della città supera il primo test: la maggioranza allargata agli ex consiglieri di Grande Lecce, oggi Prima Lecce, ha infatti approvato senza intoppi la prima delibera in discussione nel Consiglio di oggi, quella relativa all'aliquota addizionale Irpef per il 2018. Diciassette voti favorevoli, undici contrari e 4 astenuti (il gruppo di Forza Italia).Il duello tra centrosinistra e centrodestra è cominciato da poco più di un'ora e solo alla fine della giornata di lavori si consumerà sul bilancio di previsione 2018-2020, il documento politico sul quale si concentra l'attenzione della città. Intanto i consiglieri di Direzione Italia, Attilio Monosi e Andrea Guido hanno annunciato l'intenzione di dimettersi dall'incarico di presidenti delle commissioni Bilancio e Ambiente.