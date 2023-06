I "compagni" ritrovati: dopo 50 anni sono di nuovo (quasi) tutti insieme con la prof. Ecco la 5C del liceo Palmieri

Uno scatto dopo 50 anni: i compagni di scuola si ritrovano insieme con la prof. Era il '73 quando la classe, 5C del Liceo Classico Palmieri di Lecce arrivava alla maturità. A distanza di mezzo secolo i compagni di scuola hanno deciso di ritrovarsi tutti (o quasi) insieme. Con la complicità dei social hanno iniziato a cercarsi per darsi appuntamento nella giornata di oggi - 10 giugno - per trascorrere qualche ora insieme. Con loro anche la professoressa di Scienze Rosella Mammoli, oggi 88enne.

Con lei, gli ex studenti hanno ricordato il periodo del '68 quando erano protagonisti tra i banchi di scuola.

Nella classe alcuni volti noti della città: Annamaria Perulli, ormai ex dirigente del Comune di Lecce, e l'imprenditore ed ex consigliere comunale Michele Giordano. Con loro anche l'imprenditore vitivinicolo Claudio Quarta.

Per la reunion sono arrivati anche gli ex studenti del Palmieri che negli anni hanno scelto altre città per vivere: sono arrivati da Pavia e da Santa Marinella. Chi non ha potuto essere presente fisicamente lo ha fatto grazie alla tecnologia: una volta tutti insieme sono infatti partite le videochiamate per raccontarsi aneddoti del liceo e storie di vita quotidiana attuale.

Anche il professore Casto di Latino e Greco è stato raggiunto in videochiamata. Oggi è preside in un Liceo di Modena.

Gli ex compagni si sono già dati appuntamento per il prossimo anno, ma a tenerli in contatto ci penserà un gruppo whatsapp.